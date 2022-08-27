الامارات | شرطة دبي تطلق «يوم بلا حوادث» وتحذّر من كسر إشارة «قف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي انطلاق حملة «يوم بلا حوادث» مع بداية العام الدارسي، غداً.

وتضم الحملة فعاليات عدة، تشمل فتح باب التسجيل إلكترونياً عبر موقع شرطة دبي، والتوقيع على وثيقة «تعهد» بالالتزام بالقيادة الآمنة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، إن الحملة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم خالياً من الحوادث، مشيراً إلى تنفيذ الحملة سيكون بالتعاون مع أفراد المجتمع. وأكد حرص شرطة دبي على تشجيع التزام السائقين بقانون المرور، وعلى الالتزام بإشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية، مضيفاً أن تجاوز هذه الإشارة يُعد مخالفة مرورية، غرامتها 1000 درهم إضافة إلى النقاط السوداء.

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية في شرطة دبي، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، إن الحملة، التي تنفذ للعام الرابع على التوالي، أثبتت نجاحاً ملحوظاً في خفض نسبة الحوادث في إمارة دبي.

وكشف عن إصدار شهادات مشاركة في «يوم بلا حوادث» عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة على الموقع الرسمي لشرطة دبي، التي تحتوي على «وثيقة تعهد» للسائقين وأفراد المجتمع، يمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة.