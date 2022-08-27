الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهدف رجل وامرأة زبائن أحد المطاعم لسرقة أغراضهم، وتمكنا من سرقة هاتف زبونة، إلا أنهما ضبطا وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي عاقبتهما بالغرامة والإبعاد.

وحسبما استقر في يقين المحكمة، فقد قرر المتهمان اتخاذ السرقة وسيلة للتكسب، وتوجها يوم الواقعة ليلاً إلى أحد المطاعم الراقية، وراقبا الزبائن هناك، ثم استغلا ترك الزبونة هاتفها على طاولة الطعام والتوجه إلى دورة المياه، فاستولت عليه المتهمة وسلمته إلى المتهم، ثم لاذت بالفرار من المطعم.

وحين عادت المجني عليها إلى الطاولة لم تجد هاتفها، فأبلغت إدارة المطعم، التي حررت بلاغاً بالواقعة، وبالبحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة شوهدت المتهمة أثناء الاستيلاء على الهاتف.

وتمكن فريق من رجال الشرطة من ضبط المتهمة، التي أقرت بسرقة الهاتف وتسليمه للمتهم، فضبط الأخير وعثر على الهاتف في مسكنه.

وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة تراجعت في أقوالها وأنكرت التهمة، مشيرة إلى أنها أخذت الهاتف من على الطاولة وسلمته إلى المتهم للبحث عن صاحبه.

وأنكر الأخير التهمة الموجهة إليه، وادعى أنه احتفظ بالهاتف في مسكنه دون أن يغلقه، ونقل الشريحة التي كانت موجوده فيه إلى هاتفه حتى يتواصل مع الأسماء الموجودة في قائمة الاتصال ويصل إلى صاحب الهاتف.

وبعد النظر في الدعوى، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، ملتفتة عن إنكارهما لاطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وقضت بتغريم المتهمين بعد أن أخذتهما بقسط من الرأفة، مراعية ظروف الدعوى وملابساتها.

كما قضت بإبعادهما نظراً لخطورة الجريمة، ولاتزال الدعوى في مرحلة الاستئناف.