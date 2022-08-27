الامارات | الطقس غائم جزئياً حتى الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الدولة تشهد طقساً مغبراً وغائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 21.5 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) السادسة صباحاً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 45.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 ظهراً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية، قد تكون ممطرة جنوباً وغرباً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الإثنين صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما يوم الثلاثاء فيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.