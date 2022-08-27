الامارات | شرطة أبوظبي تعزّز وعي سائقي الحافلات المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية في أبوظبي والعين والظفرة برنامج توعية تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس»، ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد وجهودها للارتقاء بمعايير النقل المدرسي وتوفير السلامة المرورية للطلاب.

وقال مدير المديرية، العميد محمد ضاحي الحميري، إن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية المديرية لتعزيز السلامة المرورية بأرقى المعايير وتحقيق تطلعاتها في الحدّ من الحوادث المرورية وزيادة الوعي لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تعزز السلامة لطلبة وطالبات المدارس.

وشرحت رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية، المقدم عائشة محمد عبدالله الزعابي، أن البرنامج اشتمل على توعية السائقين بقانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات القانونية، وصيانة الحافلة قبل التحرك، واستخدام ذراع «قف» عند صعود الطلاب وعند نزولهم، وربط حزام الأمان، والالتزام بإجراءات القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتغيرة كالضباب والأمطار والغبار.

وأكدت توعية مشرفي ومشرفات الحافلات المدرسية بالمهام التي يجب أن يلتزموا بها للحفاظ على سلامة الطلبة أثناء وجودهم في الحافلة عبر التأكد من جلوسهم على المقاعد والالتزام بالهدوء أثناء سير الحافلة، والإشراف على سلامة الطلبة والطالبات أثناء الصعود والنزول من وإلى الحافلة، وتسلمهم من ذويهم، والمساعدة في عبور الشارع بسلام، وتقديم المساعدة الضرورية لهم، والاتصال بالجهات المعنية في الحالات الطارئة، والتأكد من إخلاء الحافلة من الطلبة أثناء توقفها النهائي.