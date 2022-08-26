الامارات | شرطة دبي تدعو السائقين للتوقيع على "تعهد" .. وتحذر من مخالفة بـ 12 نقطة "سوداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي انطلاق حملة "يوم بلا حوادث" مع بداية العام الدارسي يوم الاثنين المقبل، بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، وتضم الدورة الجديدة من الحملة فعاليات عدة، تشمل فتح باب التسجيل إلكترونياً في المبادرة عبر موقع شرطة دبي، والتوقيع على وثيقة "تعهد" بالالتزام بالقيادة الآمنة، فضلاً عن إجراء سحوبات لاختيار سائقين ملتزمين شاركوا في المبادرة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم، بلا حوادث من خلال توعية السائقين، مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين لشرطة دبي، إضافة إلى أفراد المجتمع الذين يعدون شركاء في إنجاح الحملة مع بداية العام الدراسي.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على تشجيع التزام السائقين بقانون المرور تعزيزاً لسلامتهم وأمن غيرهم من مستخدمي الطريق، مؤكداً أهمية الالتزام بإشارة قف الخاصة بالحافلات المدرسية، وعدم تجاوزها إذ أن تجاوز هذه الإشارة مخالفة غرامتها 1000 درهم بالإضافة إلى نقاط مرورية "سوداء، بحسب قانون المرور.

وأكد أن الحملة حققت نجاحاً كبيراً خلال الثلاث أعوام الماضية، وساهمت في خفض معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي وعدم تسجيل حالات وفاة لافتاً إلى أن الحملة تنطلق تحت شعار "معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً.

وطالب السائقين بالالتزام بالسرعة، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وعدم الانشغال عن الطريق بأمور أخرى أثناء القيادة، والتزام سائقي الحافلات المدرسية بمعايير السلامة العامة،

من جهته قال مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي بطي احمد بن درويش الفلاسي إن الحملة التي يتم تنفيذها في العام الرابع على التوالي، أثبتت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة عبر خفض نسبة الحوادث في مجمل إمارة دبي خلال العام الماضي، لذا يتم إطلاقها سنوياً، والتذكير بأهمية أن يكون العام الدراسي بلا حوادث، وتوحيد جهود فرق العمل لتحقيق المؤشرات المرورية.

وأضاف أن الحملة التوعوية تهدف لإشراك السائقين في المسؤولية، وتكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تعزيز السلامة من الحوادث المؤدية إلى الوفيات، عبر رسائل التوعية موضحاً أن أن المشاركين الملتزمين سيدخلون سحباً على جوائز قيمة في نهاية الحملة.

وكشف عن إصدار شهادات مشاركة في مبادرة "يوم بلا حوادث" عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة على الموقع الرسمي لشرطة دبي التي تحتوي على "وثيقة تعهد" للسائقين وأفراد المجتمع، ويمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على حزمة من الالتزامات بعد تسجيل أسمائهم.