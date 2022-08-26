الامارات | محمد بن راشد: المرأة روح المكان ومكان الروح

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: المرأة روح المكان ومكان الروح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على منصة “إنستغرام” مقطع فيديو احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف بعد غدٍ الأحد.
ويمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها "ابنة الإمارات"، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.
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