الامارات | قائد شرطة الشارقة يترأس اجتماع إدارة الأداء المؤسسي الثاني للعام 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة اجتماعا لمناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية والاستراتيجية للنصف الأول للعام 2022 بحضور مديري العموم ونوابهم ومديري الإدارات وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

واطلع اللواء الشامسي خلال الاجتماع على ما تحقق من مستهدفات ونتائج لكافة مؤشرات الأجندة الوطنية والمؤشرات والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية وخطط تنفيذها والقدرات المؤسسية التي تم تطويرها وانعكاس نتائجها على جودة الحياة الأمنية لمجتمع الإمارات.

ووقف الاجتماع على جاهزية فرق العمل كل في مجال اختصاصه لمواصلة تحقيق التقدم والحفاظ على المراكز المتقدمة والنتائج المتميزة التي تحققت والبناء عليها لضمان إستمرارية الريادة في ظل التنافسية.

ووجه القائد العام لشرطة الشارقة الشكر والتقدير لجميع الإدارات الشرطية على النتائج الإيجابية المتحققة ..داعياً إلى مضاعفة الجهود بما يحقق رؤية وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.