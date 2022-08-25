الامارات | "اجتماعية الشـــــارقة" تعقد ملتقاها السنوي ال11 لكبار السن 29 سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لعقد ملتقى خدمات كبار السن 2022 في نسخته 11، تحت شعار "مسارات الشيخوخة الإيجابية"، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة - رئيس المجلس التنفيذي.

وتنطلق فعاليات الملتقى يوم 29 من شهر سبتمبر المقبل في الجامعة القاسمية بالشارقة.

ويعد الملتقى الذي تقيمه الدائرة سنوياً؛ أحد أهم الفعاليات المخصصة لهذه الفئة، لكونه يتناول أبرز المستجدات المحلية والعالمية التي طرأت على الخدمات المقدمة لهذه الشريحة لتحسين وتجويد الخدمات لهم، خاصة وأن إمارة الشارقة عضو في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، ما يتطلب منها تطوير خدماتها باستمرار ليس على مستوى الدائرة فقط بل على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والعامة وغيرها للحفاظ على عضويتها.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على متطلبات تغيير الممارسات الحياتية لكبار السن ليعيش مرحلة الشيخوخة بالإيجابية، ليستمر عطاءه في مختلف جوانب حياته وأنشطته ومسؤولياته ومتطلباته، من خلال تناول سبل ومقترحات تطوير مسارات الحياة الإيجابية لكبير السن ليعيش مرحلة الشيخوخة بإيجابية في كافة المسارات مثل (المسار الإبداعي، المسار المعرفي، المسار النفسي، المسار الاجتماعي).

وبهذه المناسبة؛ قالت مدير الاتصال الحكومي مها منصور آل علي، إن الملتقى يتناول في أطروحاته رؤى جديدة من المتخصصين والمعنيين بقضايا كبار السن لتتناول سبل دعم المسارات الإيجابية المحققة لممارسات الشيخوخة الإيجابية، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بكبار السن حول البرنامج الداعمة نحو تحقيق الشيخوخة الإيجابية والفاعلة، بالإضافة لرصد الاحتياجات وأوجه التطوير المطلوبة للارتقاء بخريطة الخدمات والبرامج الحالية في المسارات الحياتية لكبار السن للخروج بهم نحو حياة نشطة وإيجابية وفاعلة، كما يعد الملتقى فرصة لمشاركة كبار السن أنفسهم والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وأوجه الدعم المطلوبة ليتسنى لهم عيش شيخوختهم بإيجابية.