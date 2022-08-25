الامارات | إغلاق مدخل منطقة حوشي في الشارقة بدءًا من اليوم



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة فإنه سيتم إغلاق مدخل منطقة حوشي، داعية لاستخدام المدخل والمخرج القائم عند محطة بترول الإمارات.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الخطوة تأتي استكمالا لأعمال الأسفلت في الطريق الخدمي والطريق الرابط لجسر حوشي خلال الفترة من: يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 وحتى يوم السبت الموافق 3 سبتمبر 2022.

ودعت الهيئة الجميع لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المرفق، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.