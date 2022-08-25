الامارات | حمدان بن محمد ينشر قصيدة "شيخة و راشد في ظلالك" عبر تويتر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي صورة عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لقصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجديدة و التي حملت عنوان “شيخة وراشد” وجاء في أبياتها:

شيخه وراشد

شـيخه وراشـد خلو الجو صافي

الـبـيت مـنـهم فـي سـرور ومـوده

لـهم غـلا خافي بخافي الخوافي

بــيــن فـــي مـــده وأخــيـه مـــده

شيخه لطيفه في الهدو باعترافي

لــكـن فــي راشــد عـنـاد وشــده

لـو هو صغير تحس أنه سنافي

وإذا بـغـى شــي فـما جـد يـرده

حـمدان مـنهم صـايبنه إخـتلافي

عـنهم مـايصبر بـاذل كـل جـهده

مـحـليين الـجـو والإنــس ضـافي

ويـورك هـواها بـلعبهم خـف برده

لــو شـافـهم مـيهود بـيرد شـافي

هــم بـلـسم لـلـقلب إن شـي لـده