الامارات | إنجاز جديد لابنة الإمارات .. عائشة المنصوري أول كابتن طيران إماراتية في مجال الطيران التجاري في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالكابتن عائشة المنصوري التي أصبحت أول كابتن إماراتية لشركة طيران تجارية في الدولة. ويضاف هذا الإنجاز البارز إلى رصيد إنجازات قطاع الطيران في الإمارات. ويأتي ذلك في إطار التزام الاتحاد للطيران باستراتيجية التوطين وجهودها للتوسع في أدوار المرأة في مختلف المجالات، و مجتمع الطيارين بشكل خاص.

وأقيمت مراسم الترقية في مركز إحاطة الطواقم الجوية التابعة للاتحاد للطيران بحضور أفراد أسرة الكابتن عائشة وزملائها من طياري الاتحاد والإدارة العليا للشركة.

انضمت الكابتن البالغة من العمر 33 عامًا إلى برنامج الطيار المتدرب التابع للاتحاد للطيران في أكتوبر 2007، وكانت واحدة من شابتين إماراتيتين في دفعتها. وفي عام 2010 ، تخرجت عائشة بنجاح من البرنامج وانطلقت في رحلتها التجارية الأولى على متن طائرة الإيرباص A320 إلى العاصمة الأردنية، عمّان.

ومنذ ذلك الحين ، صعدت عائشة في مراتبها الوظيفية، وأكملت ساعات الطيران المطلوبة لتحصل على رتبة مساعد طيار متقدم. كانت آنذاك أول إماراتية تقود طائرة الركاب العملاقة إيرباص A380.

وللحصول على رتبة كابتن، أكملت عائشة المنصوري برنامج الاتحاد التدريبي واستوفت ساعات الطيران الإلزامية لتصبح مؤهلة للترقية. كما اجتازت كافة الفحوصات واختبارات المعرفة النظرية للهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات، وامتحانات التحليق وبذلك أصبحت رسمياً أول كابتن إماراتية تحمل رخصة طيار للنقل الجوي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته صرح محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، "تفخر الاتحاد بإنجاز ابنة الإمارات الكابتن عائشة المنصوري، والدور الرائد الذي تبنته لتكون قدوة للمرأة في مجال الطيران في الدولة. وستكون عائشة بلا شك الأولى من بين العديد غيرها من الشابات الطموحات، ونتطلع للترحيب بالمزيد من الإماراتيات اللاتي يسعين للتحليق برتبة كابتن في المستقبل".

"تلتزم الاتحاد للطيران باستراتيجية التوطين التي تتبعها وتحرص على تعزيز فرص المرأة الإماراتية ومساهماتها في نمو صناعة الطيران".

" لا يميز مجال الطيران بين الجنسين، وليثبت المرء نفسه، يخضع طيارو الاتحاد لاختبارات مكثفة ومتطلبات صارمة مع ضرورة استكمال ساعات الطيران لتلبية أعلى معايير التدريب في الطيران الدولي."

"نالت عائشة رتبتها بجدارة وبدورها ستلهم غيرها من الشابات الإماراتيات اللاتي يعملن بجد لتحقيق أحلامهن في مجال الطيران ".

وبهذه المناسبة ، قالت الكابتن عائشة المنصوري: "أنا ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي للانضمام إلى برنامج الاتحاد للطيران لتدريب الطيارين وتطوير مسيرتي المهنية على مرور الأعوام مع الاتحاد للطيران. و ممتنة كذلك للدعم الهائل الذي تلقيته من قبل المسؤولين عن تدريبي في الاتحاد وتوجيهاتهم ونصائحهم الثمينة التي ساعدتني على تطوير مهاراتي وأعدتني لهذه الرتبة."

"أفخر لكوني أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية وهي الناقل الوطني لدولتي وأرجو أن أكون مصدر إلهام لغيري من الشابات لخوض مجال الطيران".

ستباشر عائشة المنصوري مهامها ككابتن طائرة بشكل منتظم ابتداءً من 28 أغسطس، اليوم الذي يوافق يوم المرأة الإماراتية.