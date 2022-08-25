الامارات | بدء تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن بدء تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية للأفراد في إمارة أبوظبي.

وأوضح الجانبان أن الهدف هو تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية والالتزام بأحكام اللائحة من أجل مجتمع آمن.

وأكد المركز أن اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية، تأتي ضمن الجهود التي يبذلها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتنويع وسائل النقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في إمارة أبوظبي.

وأضاف أن الدراجات الهوائية والكهربائية تعتبر وسيلة تنقل وإحدى خدمات رحلات "الميل الأول والأخير" التي تربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية، وتعزز التكامل في منظومة النقل وتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية.

وحددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي، الغرامات التي تترتب على كل من يخالف أحكام اللائحة.

وتشتمل تلك الغرامات التي تتراوح قيمتها ما بين 200 درهم إلى 500 درهم على كل: المخالفات التي تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة، أو تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها.

كما أوضح الجانبان أن التأكد من التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بمتطلبات واشتراطات السلامة يشكل أولوية قصوى في جميع الأوقات ويدعم ثقافة التنقل المستدام الآمن وأسلوب حياة يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة صديقة للدراجات.