الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من ارتكاب مخالفة بـ 1000 درهم الاثنين المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي، السائقين، مع بدء عودة الطلبة إلى المدارس، الاثنين المقبل، من ارتكاب المخالفات المرورية التي تشكل تهديدا لسلامة الطلبة سواء أثناء الرحلة المدرسية في الحافلات، أو في محيط المدارس أو خلال عبور الطلبة لخطوط المشاة.

وأشارت إلى ان من أهم التعليمات للسائقين هي ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع "قف" للحافلات ، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان.

وشددت أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، و 6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح اشارة "قف"، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

ونبهت إلى أن ضبط هذه المخالفة سيكون بشكل آلي من خلال الكاميرات المثبتة في الحافلات، والتي تعمل بعد فتح ذراع "قف" في الحافلة المدرسية.