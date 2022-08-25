الامارات | بلدية الذيد تنفذ حملات رقابية على المكتبات ومحال بيع القرطاسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، نفذت بلدية مدينة الذيد حملة رقابية وتوعوية على جميع المكتبات ومحال بيع القرطاسية التابعة لمدينة الذيد، بهدف التأكد من خلوها من المنتجات المحظورة والألعاب الخطرة أو التي قد تسبب ضرراً للأطفال والتحقق من التزام جميع المحال والمؤسسات التجارية بقوانين البلدية.

وأوضح رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي، ناصر سعيد الطنيجي، أن الحملة شملت 32 محلاً ومؤسسة تجارية في مدينة الذيد، أسفرت عن تحرير مخالفة وإنذارين بحق المحال غير الملتزمة بقوانين البلدية، ومصادرة 261 منتجاً ممنوعاً شرعاً وأخلاقياً وأدبياً وتم حظر بيعه في الأسواق.

كما استعرض الطنيجي بعض الأهداف التي تركزت عليها الحملة، أبرزها التأكد من محتوى الصور والملصقات والعبارات على الحقائب والأدوات المدرسية بعد التدقيق عليها وكل ما هو معروض منها، والتأكد من محتوى الكتب والكراسات بحيث لا تشمل العبارات والصور المسيئة أو الممنوعة شرعاً وأخلاقياً وأدبياً، ومنع ومصادرة أي ألعاب خطرة قد تسبب ضرراً للأطفال.

وأضاف الطنيجي أن البلدية تحرص على التصدي لمثل هذه الممارسات السلبية التي قد تقوم بها بعض المحال والمؤسسات التجارية لضمان تطبيق القوانين التي تكفل حقوق المستهلك، كما دعا الطلبة وأولياء الأمور إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الاتصال بـ «993» أو «068828801» التابعين للبلدية.