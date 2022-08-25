الامارات | توثيق 96 عقد زواج لغير المسلمين في محاكم رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثقت دائرة محاكم رأس الخيمة 96 عقد زواج للمقيمين غير المسلمين، الراغبين في ذلك، وفقاً لشروط وإجراءات محددة.

وقال رئيس الدائرة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدائرة، يمكن للمقيم غير المسلم، أيّاً كانت جنسيته أو ديانته، توثيق عقد الزواج من خلال التقدم بطلب للحصول على خدمة عقد الزواج من قسم عقود الزواج. ويتم إجراء العقد على أساس الطلب من خلال المأذونين المعتمدين، على أن يجري اعتماد العقد من القاضي المختص في ذلك.

وأوضح أن وجود التنظيم القانوني لتوثيق عقود الزواج لغير المسلمين أسهم في تيسير إجراءات الزواج لكل أطياف المجتمع، وبناء أسرة متماسكة وتحقيق الاستقرار، من خلال وضع العلاقات الاجتماعية في إطار رسمي واضح.

وأضاف أن الدائرة طورت، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، خدمة توثيق عقود الزواج إلى خدمة «المأذون الرقمي»، كأول تطبيق مبتكر، حيث يختصر خدمة توثيق عقود الزواج إلى 15 دقيقة، ويستطيع المأذون أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة، من خلال تطبيق مبتكر على جهاز رقمي يمكن استخدامه من أي مكان على امتداد إمارة رأس الخيمة، من دون الحاجة إلى حضور الزوج أو أقاربه إلى مقر دائرة المحاكم.

وأشار إلى أن التطبيق خفض تكاليف إنجاز الخدمة، وقلّل عدد المتردّدين على الدائرة، الأمر الذي قلّل بدوره مصروفات استخدام مرافق الدائرة.