الامارات | شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي بخطة شاملة لتأمين عودة الطلاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عموماً، وطلبة المدارس خصوصاً، وذلك تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات العميد محمد ضاحي الحميري، أن سلامة الطلبة أولوية قصوى، وقد عقدت اجتماعات مع ‏مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم ‏جهود ‏المحافظة على أمنهم وسلامتهم والكوادر التعليمية.

وذكر أن خطة تأمين عودة الطلاب تركّز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الاستراتيجية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

ولفت إلى اهتمام المديرية بتكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية للطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها. وأشار إلى أنه سيتم التركيز على توعية السائقين بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.

ودعا الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلاً عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.

وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها، كما دعاهم إلى عدم السرعة، أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.

وأكد ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف»، أو عدم التزامه بتعليمات وإرشادات المرور، كما سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

500

درهم غرامة و6 نقاط مرورية عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة «قف».