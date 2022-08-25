الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترشيد

طلبت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من متعامليها عبر رسائل نصية ترشيد استهلاك المياه، وتعبئة المخزون الاحتياطي بسبب إجراء أعمال تحسينية في الشبكة.

دراجات

يشكو سائقون يسكـــــنون في مــــــدينة العـــين تهــور سائقي الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات، وارتكابهم مخالفات خطرة تهـــــــدد سلامتهم وسلامة الآخـــــــرين، داعـــــــين إلى مراقبتهم وتوعيتهم بأساليب القيادة الآمنة.

مستندات

طالب متعاملون مع بعض البنوك بتعريب مستندات التمويل الشخصي للمتحدثين باللغة العربية، حتى يكونوا على دراية بما يوقعون عليه، لافتين إلى أنهم عند التقدم بطلب للحصول على قرض يوقعون على عدد من الأوراق باللغة الإنجليزية يجهلون فحواها.

رسوم

طالب متعاملون بإعادة النظر في رسوم إخلاء العقارات السكنية التي استخدموها، والتي تفرضها شركات التأجير، خصوصاً بالنسبة للمتعاملين الذين لم يسكنوا في العقار أكثر من عام، لافتين إلى أنها مرتفعة للغاية وتخضع لتقديرات الشركة.

تخصص

طالب ذوو طلبة يستعدون للدراسة الجامعية الجهات المعنية ببث رسائل توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول التخصصات التي يمكن أن يدرسها أبناؤهم، وقالوا إن كثيراً من الآباء والأمهات لا يمتلكون المعلومات الكافية لمساعدة أبنائهم على الاختيار السليم، بالنظر إلى التغييرات المستمرة لتلك التخصصات وعلاقتها بسوق العمل.

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يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229951 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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