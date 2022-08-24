الامارات | "الوطني للأرصاد": طقس صحو اليوم وغدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "الوطني للأرصاد": طقس صحو اليوم وغدا

شهدت الدولة أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً ، حيث تقع الحالة الجوية بالدولة في نطاق إمتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتفصيلا اوضح المركز، أن أقل درجة حرارة⁩ سجلت على الدولة أمس بلغت 23.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 فجراً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة⁩ سجلت على الدولة امس 47 درجة مئوية في سيح السلم (دبي) الساعة 14:45 بعد الظهر.



وشملت مناطق هطول الأمطار:" أمطار غزيرة على مساكن، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، على طريق العين دبي، وطريق الهير ناهل، والهير، والفوعة، وطريق الفقع الهير،القطارة، الهيلي، وخطم الشكلة، وملاقط، والظاهر.

وتوقع المركزالوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي و إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س مثيرة للغبار، والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً ، وتشهد الدولة إمتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وشملت مناطق هطول الأمطار:" أمطار غزيرة على مساكن، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على طريق العين دبي، وطريق الهير ناهل، والهير، والفوعة، وطريق الفقع الهير،القطارة، الهيلي، وخطم الشكلة، وملاقط، والظاهر.

والطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق – احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر، ،الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

واشار المركز إلى أن الطقس غداً الخميس، مغبر وغائم جزئي، وتظهر السحب جنوباً ، قد تكون ركامية أحياناً، مع ميل درجة الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف - متوسط يضطرب أحياناً صباح الجمعة الباكرفي الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. مغبر أحياناً على بعض المناطق – احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر، ،الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً مغبر وغائم جزئي، وتظهر السحب جنوباً ، قد تكون ركامية أحياناً، مع ميل درجة الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف - متوسط يضطرب أحياناً صباح الجمعة الباكرفي الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.