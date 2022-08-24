الامارات | بلدية الذيد تنفذ حملات رقابية على المكتبات ومحلات بيع القرطاسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، نفذت بلدية مدينة الذيد حملة رقابية وتوعوية على جميع المكتبات ومحلات بيع القرطاسية التابعة لمدينة الذيد، بهدف التأكد من خلوها من المنتجات المحظورة والألعاب الخطرة أو التي قد تسبب ضرراً للأطفال والتحقق من التزام جميع المحلات والمؤسسات التجارية بقوانين البلدية.

وأوضح رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي، ناصر سعيد الطنيجي، أن الحملة شملت 32 محل ومؤسسة تجارية في مدينة الذيد، أسفرت عن تحرير مخالفة وإنذارين بحق المحلات الغير ملتزمة بقوانين البلدية، ومصادرة 261 منتج ممنوع شرعاً وأخلاقياً وأدبياً وتم حظر بيعه في الأسواق.

كما استعرض الطنيجي بعض الأهداف التي تركزت عليها الحملة ومن أبرزها التأكد من محتوى الصور والملصقات والعبارات على الحقائب والأدوات المدرسية بعد التدقيق عليها وكل ما هو معروض منها، والتأكد من محتوى الكتب والكراسات بحيث لا تشمل العبارات والصور المسيئة أو الممنوعة شرعاً وأخلاقياً وأدبياً، ومنع ومصادرة أي العاب خطرة قد تسبب ضرراً للأطفال.

وأضاف الطنيجي أن البلدية تحرص كل الحرص على التصدي لمثل هذه الممارسات السلبية التي قد تقوم بها بعض المحلات والمؤسسات التجارية لضمان تطبيق القوانين التي تكفل حقوق المستهلك، كما دعا الطلبة وأولياء الأمور للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر الاتصال بالرقم 993 أو 068828801 التابع للبلدية.