الامارات | آباء يشكون عدم توفر الزي المدرسي بمقاسات كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد ذوو طلبة في مدارس حكومية بأن مقاسات أبنائهم من الزي المدرسي غير متوفرة في منافذ بيعه التي زاروها، أخيراً، لشراء الزي المطلوب قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الإثنين المقبل.

من جانبها، أكدت إدارة «اللولو هايبر ماكت» المسؤولة عن توزيع الزي المدرسي، أن المقاسات المطلوبة ستتوفر قريباً، لتناسب جميع الطلبة، لافتةً إلى أنها لم تتلق أي ملاحظة بخصوص أسعار الزي.

وذكرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه بإمكان أولياء أمور الطلبة الذين لم تتناسب قطع الزي مع أبنائهم، طلب تعديل قياساته من منفذ بيعه، من خلال نموذج معد لذلك، حيث يكتب ولي أمر الطالب البيانات المطلوبة فيه، ويحدد المقاسات المطلوبة.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة، إبراهيم محمد، وسيف عبدالله، وفاطمة أهلي، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم زاروا عدداً من منافذ بيع الزي المدرسي، للحصول على مقاسات أبنائهم من الزي، إلا أنهم فوجئوا بعدم توافرها، حيث إن أكبر مقاس هو «17» و«18»، فيما لا يتوافر المقاسات الأكبر «XXL» في بعض القطع.

وأشاروا إلى أن مسؤولي البيع في المنافذ أبلغوهم بأن القطع الأكبر سوف تتوفر في وقت لاحق دون تحديد توقيت محدد، لافتين إلى أن مهمة الخياط الموجود في كل منفذ بيع هي تعديل المقاسات فقط، وليس تفصيل الزي بشكل كامل.

وطالبوا بأن تتبنى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن طريق المدارس الحكومية، فكرة حصر مقاسات الطلبة قبل حياكة الزي وطرحه للبيع في المنافذ المخصصة لذلك. وذكروا أنهم حريصون على شراء الزي المدرسي المطلوب حتى يلتزم الطلبة بارتدائه منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، لافتين إلى تخوفهم من تأخر الحصول على الزي حتى لا يتسبب ذلك في تعطل أبنائهم في الأيام الأولى من الدراسة، إضافة إلى أنه لا يمكن تفصيل الزي وحياكته في أماكن خارجية، لأنها لابد أن تتضمن شعار المؤسسة.

من جهة أخرى، أفادت إدارة اللولو المسؤولة عن بيع الزي المدرسي بأن المقاسات الكبيرة سوف تتوفر في المنافذ قريباً، مؤكدة أن تغيير زي مرحلة رياض الأطفال بعد اعتماده زاد من الضغط لتوفير الزي المطلوب في وقت قصير.

وأوضحت الإدارة أنها لم تتلق أي ملاحظات على أسعار قطع الزي، حيث بيّنت لأولياء أمور الطلبة أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حددت سعر كل قطعة، وأوضحت نسبة «الضريبة المضافة»، مشيرة إلى أن أكثر من ولي أمر طالب أكد أن الأسعار مناسبة وليس بها زيادة.

إلغاء ربطة العنق من الزي المدرسي



ألغت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ربطة العنق «الكرافتة» من الزي المدرسي، لجميع الصفوف. كما أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تغييراً في تصميم الزي المدرسي الخاص بطالبات رياض الأطفال في المدارس الحكومية، عقب تلقيها ملاحظات حوله من من بعض ذوي الطلبة، بسبب عدم ملاءمته لأطفال هذه المرحلة العمرية، واستبدلت المؤسسة الفستان ذا القطعتين (تنورة وقميص) ببنطلون وقميص للبنات، بالإضافة إلى بنطلون وتيشيرت للرياضة.

بإمكان ذوي الطلبة الذين لم تتناسب قطع الزي مع أبنائهم، طلب تعديل قياساته من منفذ بيعه.

أولياء أمور طالبوا بأن تتبنى «الإمارات للتعليم» فكرة حصر مقاسات الطلبة قبل حياكتها.