الامارات | شاب يتهرّب من سداد 22 ألف درهم مخالفات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل شاب مركبته باسم زوجة شقيقه وارتكب مخالفات مرورية بـ22 ألفاً و400 درهم، ثم تنصل من سدادها.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بتحويل المخالفات الواقعة على المركبة إلى الرمز المروري العائد للشاب.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شقيق زوجها، طلبت فيها إلزامه بسداد 22 ألفاً و400 درهم قيمة مخالفات مرورية، مشيرة إلى أن المدعى عليه طلب منها تسجيل مركبته باسمها، فوافقت، وارتكب بها مخالفات مرورية عدة، إضافة إلى النقاط على رمزها المروري، ولدى مطالبته بسداد المخالفات، أو نقلها باسمه، ماطلها.

وقدمت المدعية سنداً لدعواها، صوراً من كشف مخالفات مرورية، وملكية المركبة، ومحادثات بينها وبين المدعى عليه عبر «واتس أب»، إضافة إلى هوية المدعى عليه، فيما لم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه.

وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته، وهو ملزم لمن أقر به وحجة عليه، مشيرة إلى أن المدعى عليه أقر أمام مركز الوساطة والتوفيق، وطلب أجلاً لسداد المخالفات المرورية والتسوية، كذلك ما ثبت بالمحادثات بين أطراف التداعي عبر برنامج «واتس أب»، بطلب المدعية مرات عدة سداد المخالفات المرورية من طرف المدعى عليه.

وحكمت المحكمة بتحويل جميع المخالفات الواقعة على المركبة، البالغة قيمتها 22 ألفاً و400 درهم على الرمز المروري العائد للمدعى عليه.