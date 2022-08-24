الامارات | أسعار الكتب الدراسية ترهق ذوي الطلبة.. ومدارس خاصة تقدم تسهيلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد ذوو طلبة مدارس خاصة في الإمارات الشمالية بأن أسعار الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل باهظة الثمن إذ يتراوح سعرها من 1500 إلى 2300 درهم وقد يدفع ذوو الطالب أكثر من 7000 درهم قيمة للكتب الدراسية في حال كان لديهم أكثر من طالب، الأمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة عليهم، في المقابل أفادت مدارس خاصة بأنها تقدم ثلاثة تسهيلات لذوي الطلبة بشأن رسوم الكتب الدراسية منها تقسيط أسعارها مع الرسوم الدراسية والسماح لذوي الطلبة بشرائها من خارج المدرسة أو طباعتها لمراعاة ظروفهم المالية.

وأوضحت مدارس خاصة أنها تلقت ملاحظات من ذوي طلبة خلال تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل تتعلق بارتفاع أسعار الكتب الدراسية خصوصاً لمن لديهم أكثر من طالب في الفصول الدراسية وأنهم لا يستطيعون دفع قيمة الكتب الدراسية بشكل كامل بجانب القسط الدراسي الأول من الرسوم الدراسية.

وأضافت أن الكتب الدراسية لا تخضع للربح من قبل المدارس الخاصة وإنما يتم استيرادها من الخارج خصوصاً للمناهجين الأميركية والبريطانية وإن ارتفاع سعرها يكون من المصدر كونها مطبوعة بالألوان وهذا ما يرفع سعرها إلى جانب رسوم الشحن والتوصيل.

وأشارت إلى أن ذوي الطلبة غير ملزمين بشراء الكتب الدراسية من المدارس في حال تم توفيرها من خارج المدرسة شرط أن تكون الكتب الدراسية نفسها دون أي نقص في الصفحات أو اختلاف في المنهاج.

وتابعت أنه نظراً لظروف ذوي الطلبة غير القادرين على دفع قيمة الكتب الدراسية بشكل كامل مع بداية العام الدراسي يمكن تقسيطها مع أقساط الرسوم الدراسية المحددة من قبل إدارة المدارس، كما يمكن لذوي الطلبة شراء الكتب من خارج المدرسة في حال كانت أسعارها أقل من الأسعار المتوفرة في المدارس، إضافة إلى إمكانية تصويرها من خلال الاستعانة بالكتب من قبل زملائهم الطلبة.

وذكرت المدارس الخاصة، أنه في حال تم تصوير الكتب الدراسية فإنه يجب أن تكون الصفحات واضحة ومرتبة وأن يتم تغليفها في المكتبات مثل تغليف الكتب الأصلية، ولفتت إلى أنه يمنع على الطلبة استخدام كتب مستعملة من قبل كونها تحتوي على إجابات من شأنها أن تؤثر سلباً في المستوى التعليمي للطالب، كما يحق لذوي الطلبة شراء الكتب بشكل منفرد في حال كان لديهم نقص في بعضها وتوفر بعضها الآخر لديهم.

وأوضحت المدارس أنها مع أي إجراء يسهم في تخفيف الأعباء المالية على ذوي الطلبة ويساعد على عدم تأخير دوام أي طالب في الفصول الدراسية مع بداية العام الدراسي لأي أسباب كانت، حيث إن المدارس تقدم الحلول المناسبة لذوي الطلبة بشأن مختلف الرسوم والخدمات الدراسية. مدارس خاصة: الكتب لا تخضع للربح ويتم استيرادها.