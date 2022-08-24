الامارات | اختبار قيادة المركبات بـ «المسار الذكي» يقلل حوادث المرور في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله يوسف آل علي، عن أهم النتائج الإيجابية لاعتماد نظام «المسار الذكي» في إجراء فحص الطريق، من أهمها تعزيز السلامة المرورية وتقليل عدد الحوادث التي تنتج عن أعطال المركبات والأخطاء التي يقترفها المتدربون خلال الفحص.

وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم» إن استخدام المسار الذكي أفضى إلى عدد من الفوائد، تضمن تعزيز السلامة المرورية من خلال توفير بيانات أخطاء المتعاملين لاستخدامها في عمليات إعادة التدريب وتوفير منصة للمتابعة المباشرة للعمليات، والتدخل في حال وجود مخاطر محتملة أثناء الفحص.

وتابع أن النظام أسهم في تقليل زمن الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بعمليات فحص السائقين، وعن أعطال المركبات خلال عملية الفحص.

وشرح أن «الآلية التي كانت متبعة قبل تطبيق نظام المسار الذكي كانت تتطلب أن يتواصل الفاحص مع المشرف الرئيس لفريق العمليات، وأن يتواصل المشرف مع مدير القسم ومعهد التعلم للتدخل من خلال مكالمات هاتفية، في وقت يتمكن فيه النظام حالياً من كشف حالات وجود اصطدام للمركبة، إضافة إلى تمكن الفاحص من الإبلاغ عن وقوع حادث بضغطة زر عبر تطبيق الفحص الذكي».

وأشار آل علي إلى مساهمة النظام في رفع نسبة النجاح لفحص الطريق وزيادة عدد الحاصلين على رخص القيادة، وكذلك قدرته على توفير نتائج الفحص التفصيلية للطلاب الراسبين واستخدامها في تطوير دورات تدريبية مخصصة لكل طالب تركز على تحسين نقاط الضعف في القيادة، فضلاً عن المساهمة في الاستدامة البيئية ودعم استراتيجية المعاملات اللاورقية من خلال توفير نسخة رقمية من نتائج الفحص.

وأفاد آل علي بأن تطبيق نظام المسار الذكي يعد جزءاً من أتمتة منظومة فحص السائقين المتكاملة من خلال ربط مجموعة من الحلول الذكية والتقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة، من بينها أجهزة الاستشعار الذكية ونظم المعلومات الجغرافية التفاضلية وأجهزة الاستشعار المركبة على المركبات ذاتية القيادة.

وأضاف أن النظام، الذي يعد مساهماً رئيساً في إطلاق شهادة اختبار الطريق الرقمية، يمتاز بكفاءة وسرعة في تقديم المعلومات الفورية؛ وهو بذلك متوافق مع استراتيجية بيانات دبي.

وتابع أنه يسهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة والتأكّد بدقة عالية من هوية الفاحص والمتعامل بهدف الارتقاء بمستوى الشفافية ومتابعة التحسين المستمر لجودة عمليات الفحص.

ولفت إلى هذا النظام مطبق في 20 موقعاً تابعاً لمعاهد تعليم القيادة في دبي، ليصل عدد الفحوص المنفذة عبر المسار الذكي خلال العام الجاري إلى 170 ألفاً و387 فحصاً، مقارنة بالعامين الماضيين، حيث بلغ عدد الفحوص 255 ألفاً و365 فحصاً في عام 2021، و103 آلاف و690 فحصاً في عام 2020.

وتشير الإحصاءات الحديثة المعلنة من الهيئة إلى ارتفاع نسبة النجاح لفحص الطريق للمتدربين، إذ بلغت في عام 2019 نحو 36%، إلا أنها ارتفعت في عام 2020 لتبلغ 41%، وواصلت الارتفاع خلال العام الماضي لتصل إلى 42%.

يذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات أظهرت زيادة طلبات الحصول على رخص قيادة المركبات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة بلغت 18%.

وكشفت الإحصاءات أن عدد المتدربين بلغ خلال العام الماضي 159 ألفاً و649 متدرباً، بزيادة بلغت نسبتها 32% مع عام 2020 الذي بلغ فيه عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص القيادة نحو 108 آلاف و661 طلباً.

المرحلة التجريبية

كشفت المرحلة التجريبية لتطبيق نظام المسار الذكي عن مساهمته في تقليص وقت استرجاع فيديو الاختبار ووقت الإبلاغ عن الحوادث وأعطال المركبة بنسبة تصل إلى 75%.

وتم خلال المرحلة التجريبية تأهيل 150 مشرفاً وفاحصاً لتغطية مراكز الاختبار.

كما تم تجهيز 250 مركبة وحافلة خفيفة وثقيلة بنظام المسار الذكي المتوافق مع شبكة الإنترنت 5G.

النظام يربط مجموعة من الحلول الذكية والتقنيات الرقمية للثورة الصناعية الرابعة.