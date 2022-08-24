الامارات | مدارس خاصة تنهي استعداداتها بـإجراءات احترازية وتسهيلات في الرسوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مدارس خاصة في الشارقة وعجمان استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، والمقرر انطلاقه 29 من شهر أغسطس الجاري، عبر إعداد خطط تطويرية مختلفة وتجهيز الأبنية المدرسية وتأهيلها ضمن معايير السلامة، وتوفير كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، فضلاً عن تقديم تسهيلات في سداد الرسوم لذوي الطلبة.

وتفصيلاً، قال مدير المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان الدكتور ماهر حطاب، إن إدارة المدرسة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من حيث إعداد الخطط التطويرية المختلفة لجميع مجالات العمل في المدرسة، إضافة لمراجعة وتجديد سياسات العمل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية البناء المدرسي وتأهيله ضمن معايير السلامة والأمن، وكذلك توفير كل المصادر اللازمة وتحضيرها وخصوصاً المصادر التقنية التي تعزز التعلم النشط والتعلم المستقل للطلبة، إضافة لتوفير الكوادر البشرية من معلمين وإداريين أكفاء ومن ذوى الخبرات التعليمية عالية الجودة.

وأضاف حطاب لـ«الإمارات اليوم»، أن المدرسة فتحت أبوابها للطلبة الجدد وتم تصنيفهم حسب مستوياتهم وظروفهم، منوهاً بأن المدرسة تعمل على تسهيل التحاق الطلبة بمقاعدهم الدراسية وعدم تأخيرهم حرصاً على مصلحتهم، كما تحرص على تطبيق كل القوانين المعمول بها من الجهات الرسمية والقوانين الخاصة بالمدرسة والمؤسسة في إطار من المرونة؛ ففي الوقت الذي تُلزم إدارة المدرسة الطلبة بالزي المدرسي ولا تسمح بمخالفته وغيرها من أنظمة العمل في المدرسة، تقف إلى جانب بعض الحالات الخاصة وتساعدهم في إيجاد الحلول المرضية لأولياء الأمور بما يضمن تطبيق النظام وتحقيق أهدافه.

وقال مؤسس ومدير مدارس الشعلة الخاصة إبراهيم بركة، إن المدرسة قامت بالاستعدادات حيث تضم المدارس كوادر تتابع المكيفات والصيانة والصفوف استعداداً لبدء العام الجديد.

وأضاف: «تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا ولدينا مسؤولون في كل مدرسة عن الأمن والسلامة يعملون وفق الإجراءات المطلوبة في ما يتعلق بالتباعد والتعقيم وغرف العزل وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قياس حرارة وتوفير كمامات للطلبة».

وتابع: «المدارس لديها سياسة ثابتة في ما يتعلق بسداد الأقساط المدرسية وهي ثلاثة أقساط سنوية، وأحياناً تمتد لخمسة أقساط حسب ظروف أولياء الأمور».

وقال بركة: «نسعى لمراعاة ظروف ذوي الطلبة، فالخصومات وفرتها المدرسة لمن تعثرت ظروفهم المالية، كما أنها أقرت نظام الخصم للإخوة لمن لديه أكثر من طالب، وكذلك للطلبة المتفوقين بنسبة كبيرة».

وقال مالك مدرسة فيكتوريا الدولية أمين النظامي، إن المدرسة استعدت لاستقبال العام الجديد بالعديد من الإجراءات، فعلى صعيد البنية التحتية أجرت المدرسة عمليات صيانة كاملة لكل مرافقها، حيث تم تخصيص ميزانية خلال الإجازات السنوية الثلاث لعملية التطوير والصيانة المستمرة ولدينا فريق من عمال الكهرباء والسباكة بحيث يمارسون عملهم بشكل دوري.

وأضاف النظامي: «ملتزمون بما أقرته هيئة الشارقة للتعليم الخاص في ما يتعلق بإجراءات كورونا من نظافة وملصقات توعية، كما وفرنا عاملات نظافة في كل الحمامات لتعقيمها بشكل مستمر».

وتابع: «كذلك راعينا ظروف ذوي الطلبة ولم نرفع أي رسوم رغم ارتفاع العديد من التكاليف علينا كإدارة سواء الحافلات أو الكتب، كما نوفر الأقلام والكراسات للطلبة مجاناً، وكذلك نوفر تأميناً طبياً مجانياً للطلبة».

بدوره، قال مدير مدرسة الكمال حلوان الخاصة بالشارقة يوسف فارس: «نقوم حالياً بترتيب أولوياتنا من خلال استكمال النواقص في الهيئة التعليمية والإدارية والفنية وسنبدأ العام الدراسي بهيئة فنية وتعليمية مكتملة حتى لا يتأثر العام الدراسي».

وتابع: «بدأنا إجراءات الصيانة، وتم تجهيز الصفوف وتعقيمها، حتى يستطيع الطلاب استخدامها مع أول يوم دراسي»، مشيراً إلى أن الهيئة الإدارية للمدرسة ستبدأ دوامها الأسبوع المقبل.

وقال: «بالنسبة لكورونا نتبع سياسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص فلديهم مذكرة تفسيرية وتوجيهات وإرشادات نتبعها حرفياً، بالإضافة إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور، وهناك إجراءات ثابتة لا مجال في التهاون بشأنها لتقليل الإصابات قدر الاستطاعة».

وقال: «قررنا عمل جدولة بين قسمي التسجيل والحسابات لتسهيل الأمر على ذوي الطلبة وإتاحة المجال لهم لسداد الأقساط دون التقيد بالميعاد المحدد، ونتيح إمكانية السداد على أربع شيكات سنوياً، ونراعي في ذلك عدداً من الاعتبارات منها أولياء الأمور القدامى المتعاملون مع المدرسة منذ وقت طويل، أو الذين لديهم عدد من الأبناء لا يقل عن ثلاثة أبناء، بحيث نتيح لهم تسهيلات في السداد تصل إلى 10 شيكات سنوياً بما يسهّل الإجراءات عليهم بصورة أكبر».