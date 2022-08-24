الامارات | 109 آلاف فحص لياقة طبية خلال النصف الأول بالشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إجراء 109 آلاف و796 فحص لياقة طبية خلال النصف الأول من العام الجاري، في مراكز اللياقة الطبية بكافة فروعها في مختلف مناطق مدينة الشارقة كمركز الناصرية ومركز الصجعة والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الصناعية الرابعة، حيث تهدف هذه الفحوص إلى تعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة واستخراج شهادات اللياقة الطبية اللازمة لإصدار وتجديد الإقامة.

وأكدت مديرة إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة الدكتورة أمل الشامسي، أن المراكز مجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بصورة دقيقة وإعطاء النتيجة للمتعامل خلال وقت قياسي، حيث تقدم مجموعة من الخدمات كإصدار وتجديد بطاقة الصحة المهنية، وإجراء الفحص الطبي للإقامة، والتطعيمات ضد التهاب الكبد الوبائي.

وأوضحت أن إدارة خدمات الصحة العامة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 136761 شهادة صحية، حيث تعتبر الشهادات الصحية من الضوابط المهمة التي تنظم سير العمل في المنشآت الغذائية والصحية والتي يتم التدقيق عليها بشكل مستمر خلال الزيارات التفتيشية على هذه المنشآت للتأكد من خلو العاملين من أية أمراض معدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق العاملين في حال عدم تجديد البطاقة بعد انتهائها.

وأفادت مدير إدارة خدمات الصحة العامة بأن العيادة البيطرية بمنطقة الجبيل تقدم خدمات متنوعة لمعالجة حيوانات الرفقة بواسطة أطباء بيطريين من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمة وفق أفضل المعايير، وقد شهد النصف الأول من العام الجاري إجراء التطعيم لـ366 حيوان أليف، وإجراء 91 عملية جراحية للحيوانات الأليفة وتقديم 1378 استشارة طبية.