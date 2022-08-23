الامارات | عودة جميع الطلبة للتعليم الحضوري وإلغاء فحص "PCR" الدوري.. "التربية" تعلن بروتوكول العودة للمدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، إحاطة إعلامية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالعودة للمدارس الأسبوع المقبل، والتي تضمنت إلغاء فحص PCR الدوري، واعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط والسماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، وإلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين، وإتاحة خيار العمل والتعليم عن بعد للطلبة والمعلمين المصابين بـ "كورونا"، بالإضافة إلى إلغاء مسافات التباعد داخل المنشآت التعليمية والحافلات المدرسية.

وتفصيلاً، أكد المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، هزاع المنصوري، انتهاء كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبة والكوادر العاملة في المنشآت التعليمية، استعدادً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيلتحق ما يزيد عن مليون طالب و65 ألف من الكوادر التعليمية لإكمال مسيرتهم التعليمية، مقدماً جزيل الشكر للقيادة الرشيدة على متابعتها الحثيثة وتسخيرها كافة الإمكانيات من أجل تأمين سلامة الطلبة والكوادر العاملة في المنشآت التعليمية، حرصا منها على استئناف المسيرة التعليمية في الدولة بكل ثقة واقتدار.

وقال المنصوري: "حفاظا على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، تم تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته دولتنا من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث يشترط البروتوكول المحدث على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة الى اجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لأجراء الفحص".

وأضاف: "تم السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، يشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، فيما يكتفي لدخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم بالفحص المخبري حسب نظام المرور الاخضر، كما تم إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية".

وتابع المنصوري: "كما تضمن البروتوكول المحدث، إلغاء مسافة التباعد الجسدي، داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية ويطبق ذلك على الحافلات، فيما يتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي "، مشيراً إلى أنه سيتم الإبقاء على إلزامية لبس الكمام داخل الأماكن المغلقة، والتزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين.

وأشار المنصوري إلى أن الفترة السابقة شهدت تضافر الجهود الوطنية من قبل كافة الجهات المعنية، ما ترتب عليه جاهزيتها واستعدادها لمواجهة كافة التداعيات بكل احترافية ومرونة، لافتاً إلى أهمية مساهمة جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على هذه المنجزات والمكتسبات التي قدمها لنا وطننا الغالي، عبر تعزيز مفهوم المسؤولية الذاتية لدى ابنائنا الطلبة لتكون عودتهم إلى مقاعد الدراسة آمنة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأهاب بأولياء الأمور والكوادر التعليمية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظاً على جهود التعافي والحرص على استدامتها، وقدم الشكر إلى المجتمع التربوي وعموم المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على التزامهم طوال الفترة الماضية بل وحتى منذ ظهور الجائحة.