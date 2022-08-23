الامارات | إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الشباب للمواهب الحكومية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بهدف دعم المواهب الحكومية الشابة وإشراكها في تصميم مستقبل المواهب والموارد البشرية الحكومية، وصناعة السياسات وتطوير منظومة رأس المال البشري الحكومي بالاعتماد على رؤى الشباب وتطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة والإبداعية.

وتتولى الهيئة إدارة المجلس الذي يختص بمجموعة من المسؤوليات والمهام، تشمل بحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم في تعزيز ودعم المواهب الإماراتية الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب.

وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة، عهود بنت خلفان الرومي، أهمية دور الشباب في تصميم مستقبل المواهب الحكومية وبناء نموذج متميز للموارد البشرية الحكومية، وحرص الحكومة على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وبناء قيادات حكومية شابة وتعزيز دورها، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب، الذين يمثلون ثروة الإمارات الحقيقية ومحرك التنمية وبناء المستقبل.

وأوضحت أن الهدف من مجلس الشباب للمواهب الحكومية هو دعم المواهب الشابة، التي تمثل نحو 30% من إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية، وإشراكهم في تصميم سياسات الموارد البشرية، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تمكين الشباب وتعزيز روح المسؤولية لديهم وإشراكهم في صنع السياسات الحكومية، وأن المجلس سيسهم في تزويد حكومة دولة الإمارات بأفكار مبتكرة ورؤى شبابية تلبي تطلعاتهم المستقبلية، وتدعم جهود تعزيز الموارد البشرية الوطنية من خلال تصميم السياسات ووضع أطر العمل وإطلاق المشروعات والمبادرات الاستباقية التي توظف طاقات الشباب في بناء مستقبل القطاع الحكومي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، أن إطلاق المجلس يعكس الموقع المتقدم لشباب الإمارات في قيادة مستقبل العمل الحكومي، ويؤكد ثقة القيادة العالية بالشباب وإمكاناتهم وإيمانها بمحورية دورهم في مختلف المجالات.

وقالت إن شباب الإمارات هم العنصر الأهم في منظومة رأس المال البشري الوطني، الذي تتبنّى حكومة دولة الإمارات تنميته والاستثمار فيه، من خلال إشراك الشباب في قيادة جهود تطويره وصناعة السياسات الهادفة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة جاذبة وحاضنة ومحفزة للمواهب الوطنية الشابة.

وأضافت أن المجلس يمثل إضافة نوعية لجهود بناء منظومة موارد بشرية حكومية مستقبلية يقودها الشباب، وتقوم على رؤاهم وأفكارهم الإبداعية، وفهمهم العالي لتوجهات الدولة وتطلعاتها للمرحلة المقبلة من رحلتها إلى المستقبل.

ويضم مجلس الشباب للمواهب الحكومية نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة الإمارات، تم اختيارهم من بين أكثر من 50 مرشحاً من 30 جهة اتحادية قدموا أكثر من 120 فكرة، لتطوير وتنمية المواهب الحكومية المستقبلية.

وتضم عضوية المجلس كلاً من مدير قسم أول الاستراتيجية وتخطيط وتطوير الموارد البشرية في الهيئة العامة للطيران المدني، حمد سهيل العوضي، والباحث القانوني في هيئة الأوراق المالية والسلع، علياء محمد الحسين، ورئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة الإمارات للفضاء، ناصر نبيل البوم، ورئيس قسم إسعاد الموظفين في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ندى إسماعيل الحوسني، ورئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد العجماني البلوكي، وتنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ريم عبدالله الطنيجي، ورئيس قسم تبادل المعلومات الضريبية في وزارة المالية، أسماء محمد الزرعوني، ومهندس زراعي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أحلام عبدالمحسن المناعي، ورئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، فاضل محمد الشامسي.

وذكرت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة ليلى عبيد السويدي أن إطلاق مجلس الشباب للمواهب الحكومية يعكس حرص الهيئة على الاستماع لصوت الشباب والأخذ بمقترحاتهم التطويرية، وصولاً لبيئة عمل حكومية محفزة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات، تجسيداً للاهتمام البالغ الذي تحظى به فئة الشباب لدى القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن مجلس الشباب للمواهب الحكومية يمثل منصة يتم من خلالها إشراك المواهب الحكومية الشابة في ابتكار الحلول وتطوير السياسات الداعمة والمعززة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وقالت إن المجلس يهدف إلى تهيئة منظومة عمل حكومية صديقة للشباب، وتمكين هذه الفئة الفاعلة في المجتمع من رسم سياسات الموارد البشرية المستقبلية، والتوجهات الحكومية، وتطوير رأس المال البشري للوصول إلى الريادة العالمية في المجالات التي تهم الشباب.

من جهتها، أشارت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة ميثاء كلثوم، إلى أن اختيار أعضاء مجلس الشباب للمواهب الحكومية جاء وفق مجموعة من المعايير تتضمن أن يكون للعضو إسهامات ومبادرات مجتمعية مؤثرة، وأن يكون معدل أعمار الأعضاء بين 18 و35 عاماً، وقدرة العضو على العمل ضمن فرق مختلفة، والتمتع بثقافة عامة وإلمام جيد بقضايا الشباب.

ولفتت إلى أن آلية اختيار أعضاء المجلس شملت مراحل عدة بدءاً من استقبال ترشيحات الوزارات والجهات الاتحادية، مروراً بإجراء عدد من الاختبارات التقييمية والمقابلات الشخصية، وانتهاء باختيار أعضاء المجلس.