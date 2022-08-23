الامارات | «مواصلات الإمارات» تنقل 170 ألف طالب وطالبة في 504 مدارس حكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت مواصلات الإمارات، أمس، فعاليات مبادرتها السنوية «أسبوع المواصلات المدرسية» في إطار استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتستعد المؤسسة لنقل 170 ألف طالب وطالبة في 504 مدارس حكومية. إلى جانب نقل 54 ألفاً و794 طالباً وطالبة، إلى 122 مدرسة خاصة من خلال 2256 حافلة، و2256 سائقاً.

وأفاد المدير التنفيذي للنقل المدرسي في مواصلات الإمارات، جاسم المرزوقي، بأن «المبادرة تسعى لضمان انطلاقة ناجحة وفاعلة لخدمة النقل المدرسي لجميع الطلبة مع أول يوم دراسي سواء في المدارس أو الجامعات، حيث يتم التأكد من جاهزية السائقين ومشرفي النقل والسلامة وفرق العمل المخصصة واستعدادهم التام للقيام بالمهام المطلوبة وضمان توفير متطلبات خدمة النقل المدرسي».

ولفت إلى أن المبادرة تشمل إلحاق جميع السائقين والمشرفين ببرامج تدريبية وتوعوية مكثفة بهدف تعزيز المهارات والقدرات لديهم والتوعية بالقواعد والإجراءات المعتمدة لتقديم الخدمة للطلبة في الحافلات المدرسية وفقاً للتشريعات المعتمدة وتعريفهم بإجراءات سلامة الطلبة وعناصر القيادة السليمة وتقديم الإسعافات الأولية وإخلاء الحافلة في الحالات الطارئة فضلاً عن تنفيذ التشغيل التجريبي للحافلات على خطوط السير اليومية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

وأضاف المرزوقي أنه من المقرر اختتام أسبوع المواصلات المدرسية بحفل لتكريم السائقين والمشرفين المتميزين علاوة على الجهات الداعمة والمشاركة في المبادرة، مشيراً إلى أن مواصلات الإمارات أنجزت خطط تأهيل أسطولها المخصص للنقل المدرسي والتعليمي في الدولة، حيث تم الانتهاء من عمليات الصيانة الوقائية والدورية والتأكد من جاهزية منظومة أمن وسلامة الطلبة في الحافلات، علاوةً على تلبية كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من قبل الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بـ«كوفيد-19» ضماناً لصحة الطلبة خلال عمليات نقلهم اليومية من وإلى مواقع الدراسة. وأكد تخصيص 4161 حافلة، و4200 سائق، و4500 مشرفة نقل وسلامة للمدارس الحكومية.

ويبلغ عدد المنقولين من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد أكثر من 16 ألف طالب، حيث تم تخصيص ما يزيد على 800 حافلة و800 سائق لتقديم الخدمة.