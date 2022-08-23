الامارات | 623 إصابة جديدة بـ «كورونا».. ولا وفيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 163 ألفاً و744 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة مليوناً و10 آلاف و399 حالة.

‌‎كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2341 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 640 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 988 ألفاً و787 حالة.