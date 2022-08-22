استقبال مميز وحفاوة بالغة للشيخ محمد بن زايد في مصر

استقبال مميز وحفاوة بالغة بدأت منذ وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى مطار العلمين.



وبعد ظهر أمس كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرت مراسم استقبال رسمية له.





وجرى عقد قمة ثنائية للرئيسين الإماراتي والمصري تناولت تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وقال البيان المصري إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس عبدالفتاح السيسي بحثا توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكشف مراقبون عن التمييز بين العلاقات المصرية الإماراتية في كل المجالات كما أن العلاقات التي تربط بين مصر الامارات ليست وليدة اللحظة.