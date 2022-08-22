الامارات | مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة تنظم جلسة نقاشية بعنوان «التحضير للجامعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد، جلسة نقاشية بعنوان «التحضير للجامعة»، التي أقيمت في مجلس الطوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتي قدمتها مديرة إدارة خدمات الطلبة وأستاذ مشارك في أكاديمية ربدان، الدكتورة خديجة الحميد، بحضور رئيس مجلس الطوية، الفريق متقاعد سعيد محمد خلف الرميثي، وأبناء المنطقة.

وتعتبر الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات التي أطلقتها مجالس أبوظبي، ضمن خمسة محاور رئيسة وهي: القراءة والحوار، التحضير الجامعي، الوعي المالي، الوعي الصحي، والسلامة والمسؤولية المجتمعية، التي تعكس دور المجالس في تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور حول دورهم في مساعدة أبنائهم في مختلف الأمور الحياتية ومناقشتهم لبناء مستقبلهم، إضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الترابط الاجتماعي.

وقال الرميثي: «إن إدارة المجالس في ديوان الرئاسة تستكمل برامجها عبر تنظيم هذه الجلسة، التي تناقش التحضير للجامعة لفئتي الطلبة المستجدين والمستمرّين في الجامعة، عبر تحفيزهم لأجل تطوير التحصيل الدراسي، عبر معالجة وتسليط الضوء على بعض العقبات التي سيواجهها الطالب في حياته الجامعية المقبلة».

وأوضحت خديجة الحميد: «تأتي هذه الجلسات مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد لطلبة الجامعات، ونستعرض محاور عدة منها: موجّهة لولي الأمر، وكذلك الطالب المستجد والمستمر في الجامعات، مع التركيز على الطالب المستجد الذي ينتقل نقله نوعية ما بين الحياة في المرحلة الدراسية الثانوية والحياة الجامعية الجديدة».