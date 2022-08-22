الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزاب

اشتكى سكان بمنطقة ليوارة في عجمان، كثرة وجود السكان العزاب في أحد المنازل المجاورة لسكن الأسر والعائلات، مطالبين الجهات المختصّة بالتدخل لمنع وجودهم في تلك المنطقة.

طلبات

قال سكان في أحد المباني المطلة على بحيرة خالد في الشارقة، إن عمال إحدى شركات توصيل طلبات الوجبات الغذائية، يتجمعون بشكل عشوائي بالقرب من المطاعم والمقاهي مع درّاجاتهم النارية ويغلقون الممرات التي يحتاج إليها السكان للمرور، داعين إلى توجيههم للوقوف بشكل منتظم ولا يضر بالمظهر العام.

شبكات

نوّه سكان في عجمان بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة البلدية والتخطيط في الإمارة، لتطوير البنية التحتية، خصوصاً على صعيد تحديث شبكات المياه والصرف وإعادة تأهيلها.

إزعاج

طالب قرّاء بتوفير أرقام خاصة لتلقي الشكاوى ضد الشركات الترويجية التي تتسبب في إزعاجهم المتكرر بالاتصالات لتقديم العروض المتنوّعة، داعين الجهات التي تزودهم بأرقام الهواتف إلى الامتناع عن هذا الأمر.

سلال

لاحظ سكان بمنطقة الحيل الصناعية في الفجيرة، تراكم النفايات في سلال المهملات الخاصة بالعمارات السكنية، الأمر الذي يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات داخل شققهم.

مدارس

يطالب سكان في أبوظبي بتوفير مدارس حكومية من الروضة إلى الثانوية في جميع المناطق السكنية، وفقاً للنظام المتبع سابقاً، سواء كانت للبنين أو للبنات، إذ إن معظم مدارس الأحياء خاصة، فيما بعض المدارس الحكومية تضم طلبة من مناطق عدة أخرى.

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