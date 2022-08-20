الامارات | رئيس الدولة يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في السودان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم، إلى المتأثرين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وللمساهمة في دعم تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين وعائلات الضحايا.

وتأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في إطار وقوف دولة الإمارات وشعبها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والتضامن معه في هذه الظروف الراهنة.

كما تهدف المساعدات الإغاثية إلى دعم الجهود السودانية، وقدرات المؤسسات المعنية على احتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن السيول والفيضانات التي تعرضت لها مناطق واسعة في السودان الشقيق.

وتؤكد هذه المساعدات عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتندرج كذلك في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مدّ يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات، وتعزز تنميتها.