الامارات | برنامج «صحي» يقلل مخاطر «العادات الغذائية السيئة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، عن إطلاق برنامج «صحي» بهدف تعزيز الوعي بمكونات المأكولات الصحية وخيارات الأطعمة المغذية، إضافة إلى تمكين البيئة المحيطة التي توفر خيارات غذائية صحية في أبوظبي.

ويسعى البرنامج - المعروف سابقاً باسم «وقاية» - إلى تشجيع أفراد المجتمع على انتقاء خيارات غذائية صحية وتحسين عادات تناول الأطعمة، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور الوعي الغذائي في خفض مخاطر الأمراض الناجمة عن العادات الغذائية وأنماط الحياة غير الصحية.

ولضمان وصول فوائد البرنامج على أوسع نطاق ممكن في المجتمع، تم تحديد ثلاثة برامج فرعية، هي: «صحي لقوائم الطعام الصحية»، الذي يرفع شعار «صحي» على قوائم الطعام لتحديد الوجبات الصحية منخفضة الدهون والسكر والملح: وتتميز بتوافر الألياف بمستويات عالية.

وبرنامج «صحي لعرض السعرات الحرارية على قوائم الطعام»، الذي يشير إلى عدد السعرات الحرارية لكل وجبة على قوائم الطعام، إضافة إلى «برنامج صحي للبقالات والسوبرماركت الصحية»، الذي يهدف الى ضمان توافر الخيارات الصحية وإعادة ترتيبها في محال السوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة والتطبيقات الرقمية وإعادة ترتيبها لإبرازها وجذب الانتباه إليها.

وقال مدير عام المركز، مطر النعيمي، إن البرنامج يهدف لضمان حصول أفراد المجتمع على الأطعمة المغذية، وتحفيزهم للتوجه نحو الخيارات الغذائية الصحية بأسلوب تثقيفي.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع، الدكتورة أمنيات الهاجري، إن برنامج «صحي» سيوفر للمجتمع إمكانية اتخاذ قرارات أكثر استنارة في ما يخص استهلاك الأطعمة والمشروبات.

وأضافت: «من خلال آليات نشر البرنامج، سنحرص على الوصول إلى جميع نقاط الاتصال بالمستهلكين، لتشجيعهم على اتخاذ قرارات غذائية أفضل، في إطار جهودنا التوعوية المتواصلة للحث على اتباع أنماط حياة سليمة، من بينها أنماط تناول الأغذية الصحية. ولأهمية ذلك وتأثيره واسع الانتشار على صحة المجتمع، فمن الضروري رفع الوعي العام تجاه اتباع أنماط غذائية متوازنة».

وفي إطار تنفيذ برنامج «صحي»، تم إنشاء عملية تصنيف شاملة لتحديد الأطعمة التي ستأخذ في الاعتبار العناصر والمعلومات الأساسية للمواد الغذائية، حيث إن الأغذية المصنفة بشعار «صحي» تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون، ونسبة أقل من السكر والملح ومحتوى عالٍ من الألياف مقارنة بالأطعمة الأخرى من النوع نفسه.

وستتمكن المنشآت الغذائية أيضاً من الاستفادة من برنامج التحليل الغذائي من خلال إدخال تفاصيل دقيقة تخص الأغذية الخاصة بها على منصة رقمية، ستقوم بدورها بمراجعة وتحليل القيمة الغذائية لما تقدمه المنشأة الغذائية من وجبات وأطباق، وتحديد الأصناف التي تستوفي معايير برنامج «صحي».

كما ستحصل الجهات المشاركة على التوجيهات الإرشادية وسلسلة من الدورات التدريبية، لضمان التنفيذ الأمثل للبرنامج.

• «شعار (صحي) يوفر المعرفة الغذائية والمعلومات ذات العلاقة في ما يخص الأطعمة والمشروبات».