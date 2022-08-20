الامارات | 6 سبتمبر موعداً جديداً لاختبار «إمسات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم السادس من سبتمبر المقبل، موعداً لجلسة اختبار الإمارات القياسي لخريجي السنوات السابقة، حيث أعلنت عن إمكان تسجيل الطلبة للجلسة حالياً.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن الطالب يستطيع، في حالة تسجيله المبكر للاختبار، تغيير أو إلغاء موعد ومكان الاختبار عند الضرورة، مع مراعاة أن تلك الخاصية تغلق قبل الموعد المقرر للاختبار، وهو 10 أيام لطلبة الصف الـ12، وستة أيام لطلبة الدفعات السابقة، مشيرة إلى أنه بعد المدة المحددة لن يتمكن الطالب من تغيير الموعد أو إلغاء التقدم للاختبار، ومن ثم يلتزم بالحضور لأداء الاختبار.

وأضافت أنه في حالة عدم حضور الطالب يسجل «غياب»، وتطبق عليه السياسة المتبعة في حالات الغياب، موضحةً أنه إذا تعذر حضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القياسية لسببٍ ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (إجازة مرضية، حالة وفاة أقارب من الدرجة الأولى)، حيث يتوجب على الطالب في هذه الحالة، رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، مبيناً سبب غيابه بالتفصيل وإرفاق تقرير طبي أو شهادة مرضية صادرة من مستشفى حكومي ومصدقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو هيئة الصحة.

وبعد مراجعة الطلب المقدم واعتماد العذر، يُبلغ الطالب بموعد الاختبار المخصص له. وفي حال تغيب بدون عذر مقبول لن يسترجع الرسوم المدفوعة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن لخريجي السنوات السابقة التسجيل في منصة «إمسات» من خلال زيارة صفحة التسجيل لاختبارات الإمارات القياسية على موقع اختبار الامارات القياسي من خلال الرابط (emsat.moe.gov.ae).

وستكون النتائج متوفرة في منصة اختبار الإمارات القياسي خلال 10 أيام عمل بعد أداء الاختبار. ويستطيع الطالب الدخول إلى المنصة الخاصة به لطباعة شهادة النتائج. ويحق لطلبة الـ12 وخريجي السنوات السابقة إعادة الاختبار كل 30 يوماً.