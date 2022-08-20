الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار. أما حركة الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.