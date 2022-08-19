الامارات | طفلان يختمان جوازي سفرهما بنفسيهما في تجربة فريدة بمطار دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد المري طفلين شقيقين بريطانيين بالسماح لهما بدخول منصة مراقبة الجوازات بمطار دبي لختم جوازي سفرهما بنفسيهما في لفتة قوبلت بحالة من البهجة والسعادة.

وأفاد توماس ويليامر والد الطفلين إيزابيل 9 سنوات وتشارلز 6 سنوات أن الأسرة كانت عائدة إلى دبي بعد أجازة قضتها في بريطانيا، وأثناء انتظارهم أمام منصة مراقبة الجوازت، أبدى الطفلان فضولهما عما يقوم به ضباط وموظفي الهجرة داخل المنصة،

وتصادف ذلك مع مرور الفريق محمد المري في جولة تفتيشية لتفقد سير العمل بالإدارة داخل مطار دبي، فتبادل التحية مع الطفلين وفاجأهما باصطحابهما إلى الداخل وشرح لهما الدور الذي يقوم به مسؤولو إدارة الجوازات بل سمح لهما بختم جوزاي سفرهما بنفسيهما.

وأكد والد الطفلين إنها كانت لفتة رائعة بكل المقاييس، ليست غريبة على دبي التي يعيش بها مع زوجته كلير منذ 18 عاماً وولد طفلاه بها، معرباً عن تقديره البالغ للفريق محمد المري ورجال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وأشار إلى أن الفريق محمد المري شرح بنفسه للطفلين تفاصيل العمل، مؤكداً أن مسؤولي مراقبة الجوازات في مطار دبي واجهة رائعة، بما يتمتعون به من لطف جم في التعامل مع المسافرين وسرعة في إنجاز المعاملات.