الامارات | تشكيل مجلس أمناء مؤسسة «مدارس راشد ولطيفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة.

ونصّ القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وعضوية كلّ من: مريم محمد المهيري، نائباً للرئيس، وعبدالله محمد بن طوق، وعمر سلطان العلماء، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهلال سعيد المري، وهالة يوسف بدري، وخلفان جمعة بالهول، وموزة سعيد المري، ود. حسن ميرزا علي الصايغ، وهناء هاشم الهاشمي.