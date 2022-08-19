الامارات | إنارة منطقة الرقيبة في الشارقة بـ 300 عمود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تركيب وتشغيل أعمدة إنارة الطرق لمنطقة الرقيبة في ضاحية السيوح، وتم تمديد كابلات بطول 25 كيلومتراً وتشغيل أكثر من 300 عمود إنارة في استجابة فورية لمطالب أهالي المنطقة ووفق خطة الهيئة بتشغيل الإنارة في المناطق السكنية التي تم رصف شوارعها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد مدير إدارة توزيع الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن مشروعات إنارة الطرق مستمرة في جميع المناطق وفق خطة وجدول زمني، وبمواصفات وجودة عالية، وباستخدام الكشافات والمصابيح الموفرة للطاقة، والتي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسة والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات، بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها.