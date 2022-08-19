الامارات | أمطار متفرقة على الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار، وشملت مناطق في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، كما شهدت درجة الحرارة ارتفاعاً طفيفاً عن أول أمس، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 48.4 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً وحتى الإثنين المقبل مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد فإن الشهر الجاري يشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة، كما يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، وكذلك تتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية أحياناً.