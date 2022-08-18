الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنّأه خلاله بمناسبة خطبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وأمنياته بهذه المناسبة إلى عائلة جلالة ملك الأردن الكريمة، متمنياً لسمو الأمير الحسين بن عبدالله حياة سعيدة هانئة موفقة.

من جانبه، أعرب صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عن جزيل شكره وتقديره لتهنئة سموه، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.