اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يهنئ هاتفياً ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله

0 نشر
أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ هاتفياً ملك الأردن بمناسبة خطبة نجله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنّأه خلاله بمناسبة خطبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه وأمنياته بهذه المناسبة إلى عائلة جلالة ملك الأردن الكريمة، متمنياً لسمو الأمير الحسين بن عبدالله حياة سعيدة هانئة موفقة.

من جانبه، أعرب صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني عن جزيل شكره وتقديره لتهنئة سموه، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا