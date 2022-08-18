الامارات | إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في الشارقة بدءا من اليوم ‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه استكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة ‎الشارقة فقد تقرر إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من ميدان الشيخ راشد بن محمد بن خادم إلى ميدان الشيخ عبدالكريم البكري.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيتم تنفيذه بدءا من اليوم الخميس ١٨ أغسطس، وحتى يوم الأحد ٤ سبتمبر المقبل، وذلك لاستكمال صيانة ورفع كفاءة شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي.

ودعت الهيئة الجمهور لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط المحدد للمشروع، تفاديا لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي إزعاج ناتج عن الأعمال.