الامارات | محمد بن راشد :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر للمتطوعين و العاملين في قطاع العمل الإنساني وذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر.

وشكر سموه جميع العاملين و المتطوعين في هذا القطاع في تغريدة قال فيها :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات..ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. "

و أضاف سموه: "وأشكر جهود ١٤٥ ألف متطوع في ٩٧ دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول ل٩٠ مليون مستفيد في ٢٠٢١..والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله."