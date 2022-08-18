الامارات | محمد بن راشد :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر للمتطوعين و العاملين في قطاع العمل الإنساني وذلك عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر.
وشكر سموه جميع العاملين و المتطوعين في هذا القطاع في تغريدة قال فيها :"في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر زايد الخير، ونستذكر رسالة الخير لدولة الإمارات..ونشكر جهود جميع العاملين المخلصين في هذا القطاع.. "
و أضاف سموه: "وأشكر جهود ١٤٥ ألف متطوع في ٩٧ دولة ساعدونا في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد للوصول ل٩٠ مليون مستفيد في ٢٠٢١..والقادم يحمل خيراً أكثر باذن الله."
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