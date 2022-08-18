الامارات | ولي عهد رأس الخيمة يصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس لمحكمة الاستئناف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء المرسوم الأميري رقم (19) لسنة 2022 الذي يقضي بتعيين سعادة المستشار حمد محمد عبد الكريم رئيسا لمحكمة الاستئناف في محاكم رأس الخيمة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ورحب سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة بقرار تعيين القاضي حمد عبد الكريم رئيسا لمحكمة الاستئناف لما يحمله من دلالة تمكين القيادات القضائية المواطنة التي تتمتع بكفاءة وخبرات عالية للإسهام في تطوير العمل القضائي وتحقيق أهداف العدالة.