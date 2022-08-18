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الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حور بنت سلطان القاسمي رئيسةً لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة

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الشارقة وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حور بنت سلطان القاسمي رئيسةً لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة.

ونص المرسوم الأميري رقم /46/ لسنة 2022م على أن تُعيّن الشيخة/ حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسةً لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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