الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين حور بنت سلطان القاسمي رئيسةً لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة

ونص المرسوم الأميري رقم /46/ لسنة 2022م على أن تُعيّن الشيخة/ حور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسةً لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة.

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لمؤسسة ترينالي الشارقة للعمارة.

امير السيد

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