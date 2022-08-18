الامارات | «النيادي» ببدلة رواد الفضاء تحضيراً للمهمة طويلة الأمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً تجمع فريق مهمة «Crew-6» الذي يتضمن رواد الفضاء: اختصاصي البعثة أندري فيدياييف، وربان المركبة ويليام هوبيرغ، وقائد المهمة ستيفن بوين، واختصاصي البعثة سلطان النيادي، في أول ظهور لهم ببدلة رواد الفضاء، تحضيراً لمهمتهم المقبلة طويلة الأمد، وذلك خلال زيارتهم للمقر الرئيس لـ«سبيس إكس» في ولاية كاليفورنيا.

وسينطلق رائد الفضاء سلطان النيادي، في ربيع 2023، لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وأجرى مع طاقم «Crew-6»، تدريبات في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا - الولايات المتحدة.

وكانت دولة الإمارات أعلنت في نهاية أبريل الماضي عن إطلاق مهمة فضائية جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية تمتد ستة أشهر، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.