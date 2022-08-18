الامارات | إقبال كبير على منافذ بيع الزي المدرسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافذ بيع للزي المدرسي، إقبالاً كبيراً من ذوي الطلبة لليوم الثالث على التوالي، والذي يتم توزيعه في 39 منفذ بيع على مستوى مناطق الدولة، بعد أن أضافت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي منفذاً جديداً إلى قائمة المنافذ، أخيراً، مع توفير خياطين لتعديل المقاسات للطلبة.

ورصدت «الإمارات اليوم» عملية بيع الزي المدرسي في منافذ لبيعه، والتي تبدأ عملية بيع الملابس بها يومياً في التاسعة صباحاً وحتى الـ12 ليلاً، حيث تتنوع القطع والمقاسات، وبأسعار مختلفة، لتناسب الطلبة كافة.

وأفاد ذوو طلبة بأن توفير عدد مناسب من الموظفين في منافذ التوزيع، يسهل عملية البحث عن المقاسات المناسبة وتجميع القطع المطلوبة بشكل سريع وسلس، مؤكدين أن الأسعار مناسبة، فضلاً عن جودة المادة الخام للزي المعروض.

وأشادت سهى محمد (والدة طالب)، بجودة الزي المدرسي المعروض للعام الدراسي الجديد، وبأسعاره المناسبة، مؤكدة أن الطالب يستطيع أن يختار القطع التي تناسبه لتنوع المعروض في منافذ البيع، إضافة إلى تخصيص قسمين أحدهما لعرض زي الطلاب وآخر لعرض زي الطالبات.

وأضافت أن الزي المعروض يمتاز بجودته، وفي حال كانت القطع تحتاج إلى تعديل في مقاساتها، فإن ذلك لا يعد مشكلة كبيرة، لافتةً إلى أن بعض الملابس المدرسية للحلقة الأولى ومنها «المريول» غير متوافرة حالياً.

واقترحت ليلى عبدالله (والدة ثلاثة طلبة) أن تدرس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إمكانية توزيع الزي المدرسي من خلال المدارس الحكومية على مستوى الدولة، بحيث يتمكن طلبة كل مدرسة من شراء الزي من داخل مبنى المدرسة التي يدرسون فيها، كما هو الحال بالنسبة للمدارس الخاصة، مضيفةً أن فكرة توزيع الزي في المباني المدرسية تتطلب أن يلتزم أولياء أمور الطلبة بفترة محددة للحصول عليه حتى لا يعيق ذلك انطلاق الدراسة في العام الجديد.

وأكد أحمد سالم (والد طالبين) أن الزي المدرسي بالنسبة للبنين يعد جيداً وذا خامة مميزة، كما أن ألوانه جيدة، والأسعار مناسبة وفي متناول أولياء الأمور من أصحاب الدخول المحدودة، كما أن كل المقاسات متوافرة، ما سهل من عملية اختياره للزي المدرسي.

من جانبه، أفاد مسؤول البيع في أحد منافذ البيع، فضل عدم ذكر اسمه، بأن المنفذ يوفر قسمين للبيع الأول للطلاب والثاني للطالبات، إضافة إلى خياطين للتعديل المطلوب في الزي حسب مقاسات كل طالب، مشيراً إلى أن الأسعار تراوح بين 29 و55 درهماً.

وحدّدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أسعار الزي لطلبة المدارس الحكومية، الذي بدأ توزيعه، أول من أمس، في 39 منفذاً للبيع موزعة على مختلف مناطق الدولة وتابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت، المورد المعتمد من قبل المؤسسة.