الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إزعاج

اشتكى قراء من إزعاج مكالمات التسويق العقاري، التي تطاردهم في أوقات متأخرة من الليل، وكذلك أثناء قضاء إجازاتهم خارج الدولة، مشيرين إلى أهمية إيجاد حلول لتنظيم هذا النوع من النشاط التجاري، بطريقة لا تؤذي خصوصية الأفراد.

أحراش

اشتكى سكان في منطقة الورقاء من انتشار بعض الزواحف والحشرات الضارة، الناجمة عن كثرة النباتات في المنطقة، خصوصاً بالقرب من منطقة الفلل، مطالبين بحملات رش منتظمة.

مولدات

طالب سكان في منطقة المديفي بمدينة خورفكان، الجهات المختصة بتوفير مولدات كهربائية احتياطية للمنطقة، في ضوء انقطاع التيار الكهربائي بين فترة وأخرى، نتيجة لسقوط الأمطار أو احتراق محول.

هواتف

يتسبب سائقون ينشغلون بهواتفهم في إرباك حركة السير في الكثير من الطرقات الرئيسة والفرعية، لاسيما أن بعضهم يسير ببطء شديد وينحرف يميناً ويساراً، مشكلاً خطراً على بقية مستخدمي الطريق.

تهور

لاحظ سائقو سيارات أن بعض موظفي توصيل طلبات الطعام يقودون الدراجات النارية بطريقة متهورة للمرور بسرعة بين السيارات لإنجاز عمليات التوصيل في أقصر وقت، ما قد يتسبب في إرباك حركة السير والتعرض لوقوع حوادث.

أسعار

لاحظ آباء وأمهات، أن أسعار بعض الحقائب المدرسية، إضافة إلى القرطاسية مرتفعة بشكل غير مبرر، مطالبين بالتدخل للحد من رفع الأسعار تزامناً مع موسم العودة إلى المدارس، حيث ينشط الطلب على هذه السلع بشكل كبير.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.



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