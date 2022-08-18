الامارات | «لفظ خادش» يكلف امرأة 20 ألف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلف لفظ خادش وجهته امرأة إلى أخرى وصفتها من خلاله بـ«سوء السلوك»، 20 ألف درهم، حيث تم تغريمها 5000 درهم بموجب حكم جزائي، فيما قدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً إجمالياً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها سبتها بلفظ خادش للحياء، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي ومعاقبتها بالغرامة 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم الجنائية، وأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغاً قدره 10 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن المدعية سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها وتم إدانتها عما أسند إليها بموجب حكم جزائي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به أمام هذه المحكمة بالنسبة لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية.

وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الأحكام الجزائية وقد ألحق بالمدعية أضراراً مادية تمثلت في مراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ وقيمة المواصلات، وكذلك أضرار معنوية هي المساس بشرفها وكرامتها والخادشة لاعتبارها، والتي من شأنها أن تجعلها محل ازدراء الآخرين، لافتة إلى أن المدعية تستحق تعويضاً نهائياً إجمالياً قدره 15 ألف درهم، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 5000 درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.