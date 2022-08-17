الامارات | الطوارئ والأزمات بالشارقة تطلع على نتائج فرق العمل بالإمارة خلال فترة المنخفض الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة خلال اجتماعها اليوم نتائج الجهود المبذولة خلال المنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له المنطقة الشرقية والتغيرات المناخية المتوقعة في الفترة القادمة.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي والذي ترأس الاجتماع عن تقديره لجهود فرق الاستجابة من كافة الجهات المشاركة المحلية والاتحادية التي عملت على احتواء الحالة الجوية الأخيرة وجاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز الأمن والحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وبحث الاجتماع تقريراً للمركز الوطني للأرصاد بين من خلاله الاجراءات التي اتخذها للتنبيه بشأن الحالة الجوية الأخيرة وتأثيرها على الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المناطق المتأثرة من قبل كافة الجهات المعنية، للحد من تداعيات الحالة الجوية وتخفيفها بالإضافة إلى استعراض نتائج الجهود المبذولة من الهيئات والدوائر المحلية والاتحادية خلال المنخفض الجوي.

وأوصى الاجتماع بعدة توصيات تهدف في مجملها إلى الارتقاء بآليات العمل المشترك بين الجهات المحلية والاتحادية وتطوير الخطط بما يتوافق ورؤية إمارة الشارقة ومن أبرزها قيام هيئة الوقاية والسلامة بعقد ورش تثقيفية موجهة إلى أفراد الجمهور بهدف تعزيز الوعي في التعامل مع الحالات الطارئة بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المعنية مزيداً من التمارين والتدريبات لضمان أقصى مستوى من الاستعداد والجاهزية.

حضر الاجتماع رؤساء ومديري الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في الشارقة.